Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Игроки команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут возобновить тренировки в начале июня. Об этом говорится в протоколе, опубликованном 25 мая на сайте лиги.

Конкретные даты возобновления тренировочного процесса и сроки рестарта турнира пока не называются. Тренировки будут проводиться в группах из шести человек.

Игрокам запрещено пользоваться общественным транспортом. Они обязаны постоянно носить маски, за исключением времени самой тренировки.

За две недели до старта тренировок все хоккеисты, тренеры и персонал должны будут уйти на карантин, после которого сдать тесты.

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