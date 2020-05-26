Мадрид, , 07:32 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов. Свою версию рейтинга представило издание Squawka.

Под руководством Зидана «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов — в 2016, 2017 и 2018 годах. До него такое не удавалось никому.

На второе место поставлен главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Он дважды приводил «Барселону» к победе в Лиге чемпионов (2009, 2011).

Замкнул тройку Карло Анчелотти, который сейчас тренирует «Эвертон». Он дважды выиграл Лигу чемпионов с «Миланом» (2003, 2007), а также один раз с «Реалом» (2014).

Также в первую десятку вошли Жозе Моуринью, Луи ван Гал, Алекс Фергюсон, Юпп Хайнкес, Висенте дель Боске, Рафаэль Бенитес и Оттмар Хитцфельд.

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