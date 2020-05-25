Копенгаген, 25 мая 2020, 22:12 — REGNUM 25 мая в рамках второго матча первого тура группы C онлайн-турнира DreamHack Masters Spring 2020 — Europe встретились коллективы FaZe и GODSENT. Игра завершилась победой команды Николы «NiKo» Ковача со счетом 2:1.
Счет по картам:
Nuke: FaZe 16:12 GODSENT
Inferno: FaZe 14:16 GODSENT
Dust2: FaZe 16:7 GODSENT
MVP встречи с 82% голосов был признан Марсело «coldzera» Дэвид, коэффициент k/d которого составил 1,58, а средний урон за раунд — 86.
FaZe стал вторым коллективом, набравшим в первом туре три очка, после Spirit. GODSENT без очков расположился на третьей позиции.