Пекин, , 19:46 — REGNUM Бывший нападающий челябинского «Трактора» Александр Авцин может перейти в китайский «Куньлунь».

«Только что общался в генменеджером «Куньлуня» Скоттом Макферсоном. У нас хороший диалог об Авцине. Так, даже для него был сюрприз о новых игроках в его команде», — написал агент Авцина Алексей Дементьев в своём твиттере.

Напомним, что большую часть прошедшего сезона 29-летний нападающий провёл в «Тракторе». В регулярном чемпионате Авцин провёл 41 встречу, набрав 17 (6+11) очков при полезности «-4».