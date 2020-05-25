Милан, Италия, , 19:16 — REGNUM Стали известны подробности тяжелой травмы Ибрагимовича на тренировке «Милана». Опасения врачей подтвердились.

Согласно сообщениям портала Sky Italia, 38-летний нападающий «россонери» рухнул на газон во время тренировки из-за сильной боли в ноге. Сообщается, что Златан порвал ахилло сухожилие. Восстановление от повреждения этого рода занимает несколько месяцев, а в случае Златана может поставить крест на его карьере.

Напомним, что проблемы шведского футболиста с ахиллом начались в период, когда он выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС. Зимой швед переехал в итальянский чемпионат, проведя за «Милан» 10 матчей. Златан набрал 5 (4+1) очков по системе «гол+пас»