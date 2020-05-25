Ростов-на-Дону, , 19:02 — REGNUM Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб заключит контракты с защитником Алексеем Козловым и полузащитником Бактиером Зайнутдиновым.

«В процессе переговоры о новом контракте с Бактиером Зайнтудиновым, скоро объявим о подписании. А контракт Алексея Козлова был продлен автоматически, клуб воспользовался опцией в его договоре», — приводит слова Арутюнянца портал Sport24.

33-летний защитник Козлов провел в этом сезоне 22 матча за «Ростов» в чемпионате России, не отличившись результативными действиями.

22-летний хавбек Зайнутдинов вышел на поле в 12 встречах, записав на свой счет три мяча и две голевые передачи.