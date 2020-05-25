Нью-Йорк, США, , 18:34 — REGNUM Согласно утверждениям журналиста Дэвида Паньотты, НХЛ разрешит игрокам проводить тренировочные занятия на территории командных объектов. Ожидается, что возобновление тренировочного процесса в командных условиях произойдет в начале июня.

По данным инсайдера, игроки смогут тренироваться в ограниченных небольших группах на льду, а также вне его. Возможно, в июле будут разрешены полноценные командные сборы.

Напомним, что сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта.