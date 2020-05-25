Мюнхен, Германия, , 18:15 — REGNUM Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тиагу Алькантара не примет участие в матче 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» из-за мышечного повреждения, сообщает портал Goal.com.

«Сегодня Тиагу не тренировался. К сожалению, он не сможет принять участие в матче против «Боруссии», — приводит слова главного тренера «мюнхенцев» Ханса Флика Goal.com.

Напомним, что Алькантара получил повреждение во время матча 26-го тура против берлинского «Униона». Таким образом, полузащитник пропустил следующий матч «баварцев» с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

В этом сезоне испанский хавбек провел 33 матча во всех турнирах за «Баварию» и набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас».