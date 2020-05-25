Барселона, Испания, , 17:14 — REGNUM Президент Евролиги Жорди Бартомеу назвал решение о досрочном завершении сезона 2019−2020 годов самым сложным за последние 20 лет.

Напомним, что розыгрыш чемпионата Евролиги был приостановлен 12 марта из-за распространения пандемии коронавируса.

Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам приходилось принимать в нашей 20-летней истории. По независящим от нас причинам мы вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории европейского баскетбола.

У нас была серьезная мотивация возобновить сезон, но в такой особенной ситуации мы должны были поставить на первое место здоровье людей. Сделав это, мы остаемся верными своим убеждениям и тому, что отстаиваем.

В ближайшие месяцы у нас будет только одна миссия: сделать все от нас зависящее, чтобы помочь нашим сообществам стать сильнее, и работать над тем, чтобы стать лучше — на площадке и за ее пределами — для момента, когда мы сможем воссоединиться с болельщиками. Это не конец, но, скорее, новое начало», — приводит слова Бартомеу официальный портал Евролиги.