Балашиха, Московская область, , 16:46 — REGNUM Свен Андригетто и Тэйлор Бек могут начать следующий сезон в ВХЛ.

Согласно новому соглашению между «Авангардом» и новокузнецким «Металлургом» по передаче игроков, швейцарский нападающий «омичей» Свен Андригетто и Тэйлор Бек могут быть переведены в ВХЛ, информирует портал «Р-Спорт».

Напомним, что «Авангард» ведет переговоры о расторжении с игроками соглашений. Контракты Андригетто и Бека рассчитан до конца сезона 2020−2021 годов.

Планируется, что «омичи» отправят игроков через список отказов в новокузнецкий «Металлург» на период прохождения предсезонной подготовки.