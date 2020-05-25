Москва, , 16:11 — REGNUM Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин положительно оценил решение руководства Евролиги о досрочном завершении этого сезона.

«Предложение Жорди Бертомеу и наше решение его поддержать — вынужденное, но неизбежное в условиях неопределенности. Все два месяца мы поддерживали тесный контакт с Евролигой, очень ценим усилия, которые предприняты при изучении вариантов продолжения турнира.

Главное: мы вместе считаем, что продолжение сезона принесло бы слишком много организационных проблем, рисков, связанных со здоровьем, общей финансовой ответственностью в случае заражения кого-то из участников.

Спасая этот сезон, мы рисковали бы потерять следующий. Перед нами стоят куда более серьезные вызовы — турбулентность рынков, экономический кризис, вероятность проведения матчей без зрителей. Мы должны много думать над совершенствованием ТВ-картинки, над тем, как не потерять нашего зрителя. Лучше уступить в сражении, но выиграть войну. Спасибо за поддержку всем нашим болельщикам, спонсорам, мы вернемся и уже, надеюсь, скоро», — приводит слова Ватутина пресс-служба баскетбольного ЦСКА.