Берлин, , 12:34 — REGNUM После разгромного поражения от футбольного клуба «Лейпцига» «Майнц» направил обращение к главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу забрать из «РБ Лейпциг» форварда Тимо Вернера. Об этом говорится в обращении на странице пресс-службы клуба «Майнц» в Twitter.

Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».

24-летний талантливый форвард Вернер играет за «Лейпциг» с 2016 года. В его приобретении заинтересованы сразу несколько крупных европейских клубов, в числе которых и «Ливерпуль».

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