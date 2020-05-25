Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Легендарный гольфист Тайгер Вудс и бывший квотербэк НФЛ Пейтон Мэннинг выиграли в минувшее воскресенье турнир по гольфу «The Match: Champions for Charity», победив Фила Микельсона и защитника Tampa Bay Buccaneers Тома Брейди. Об этом 25 мая сообщает CNN.

Благотворительный матч между звездами гольфа и американского футбола собрал более 20 миллионов долларов, которые пойдут на борьбу с коронавирусом.

Гольфист, который является мультимиллионером, основал ранее фонд, который помогает заниматься гольфом детям из бедных афроамериканских семей. Этот фонд организовывает ежегодный благотворительный чемпионат, который проходит в декабре на Багамских островах и включает в себя 18 лучших мировых игроков на текущий момент.