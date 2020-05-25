Хабаровск, , 10:59 — REGNUM Хабаровский «Амур» подпишет новые контракты с чешскими нападающими Томашем и Гинеком Зогорна. Об этом 25 мая сообщается на странице клуба в Twitter.

«Томаш и Гинек Зогорны остаются в Хабаровске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что братья Зогорна согласовали условия новых контрактов с «Амуром». В ближайшее время стороны подпишут соглашения, рассчитанные на один сезон.

В прошлом сезоне 32-летний Томаш Зогорна провёл всего 47 матчей из-за травмы, набрав 25 (11+14) очков. Его брат, 29-летний Гинек Зогорна, сыграл 62 матча, записав на свой счёт 33 (11+22) очка.

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