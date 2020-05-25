Лос-Анджелес, США, , 10:08 — REGNUM Чемпионский перстень Коби Брайанта продан на аукционе за $206 тыс. Об этом 25 мая сообщает портал TMZ.

Ранее Брайант подарил родителям перстни, которые ему вручили за победу в НБА в сезоне 1999/00. Мать Брайанта хотела продать кольца, но Брайант был против. В итоге он согласился, и в 2013 году кольца купил частный коллекционер, который сейчас перепродал одно из них за $206 тыс.

Отмечается, что скоро на аукцион будет выставлено другое кольцо по большей цене.

Напомним, Брайант погиб 26 января в результате крушения частный вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Он был пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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