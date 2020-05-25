Севилья, Испания, , 09:09 — REGNUM Футболисты испанского клуба «Севилья» нарушили карантин и устроили домашнюю вечеринку. Об этом 24 мая сообщает Marca.

Отмечается, что Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега приняли участие в вечеринке. Всего в ней участвовали 12 человек.

Жена Банеги опубликовала несколько фотографий в соцсетях, которые быстро удалила. Теперь Ла Лига может наказать и «Севилью», и самих игроков.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул Мадрид, нарушив карантин.

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