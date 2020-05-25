Мадрид, , 09:04 — REGNUM Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул Мадрид, нарушив карантин. Об этом 24 мая сообщает Sport.es.

По информации издания, Зидан уехал в деревню, которая находится в пригороде Мадрида. Он посетил дом, купленный им в прошлом году. За это ему может грозить штраф в размере €1,5 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что чемпионат страны по футболу возобновится 8 июня.

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