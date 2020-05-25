Рим, , 08:55 — REGNUM Позицию по возобновлению чемпионата Италии по футболу поддержал главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги. Об этом 25 мая сообщает Goal.

«Мы бы хотели возобновить сезон. Тренеры всех клубов солидарны в том, что возобновление должно произойти при возможности обеспечить безопасность здоровья всех участников», — сказал Индзаги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 или 20 июня.

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