Санкт-Петербург, , 08:50 — REGNUM «Зенит» способен выиграть чемпионат России по футболу в год 95-летнего юбилея клуба. Об этом 25 мая заявил гендиректор клуба Александр Медведев.

«95 лет — это очень серьёзная дата! Уверен, что в этом году мы во второй раз подряд станем чемпионами, и новый трофей окажется в наших руках», — цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что до 100-летия клуба осталось пять лет, которые «пройдут очень быстро».

«Я бы хотел, чтобы следующие пять лет в преддверии большого, эпохального юбилея ознаменовались новыми победами», — заключил Медведев.

«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. В советское время клуб по разу выиграл чемпионат СССР (1984), Кубок СССР (1944) и Кубок сезона СССР (1985).

В чемпионате России «Зенит» пять раз побеждал в первенстве. Три раза команда выиграла Кубок России, четыре раза — Суперкубок России. Кроме того, в 2008 году «Зенит» стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.