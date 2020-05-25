Екатеринбург, , 08:34 — REGNUM Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о работе сферы физической культуры и спорта в условиях особого режима.

По словам министра, разработаны предложения по поэтапному выходу организаций к осуществлению деятельности в отрасли физической культуры и спорта в условиях введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности с учетом рекомендаций Министерства спорта Российской Федерации и Роспотребнадзора.

«Нами подготовлены предложения по созданию спортивных обсерваций — это те спортивные государственные и частные объекты на территории Свердловской области, где компактно расположены места проживания и питания, где есть условия для проведения спортивных тренировок», — рассказал Леонид Рапопорт.

Первая спортивная обсервация организована в Сысерти на базе «Бажовия». Там размещены легионеры футбольного клуба «Урал», который с 21 мая возобновил тренировочный процесс. По словам министра, обсерватор организован по всем правилам и требованиям Роспотребнадзора.

«Это готовность персонала, готовность объекта, в рамках требований, которые предъявляет Роспотребнадзор. Особые требования к кадрам, которые там работают. Я уверен, что тренировочной процесс пройдет хорошо и это позволит спортсменам 21 июня начать успешный старт в завершении Чемпионата России по футболу», — рассказал министр.

Также по словам министра, ведутся консультации по поэтапному выходу из особого режима других спортивных организаций.

«Одна из сфер, наиболее пострадавших, это индустрия фитнеса. В области сегодня насчитывается более 300 фитнес-клубов, в которых занимается около 140 тысяч жителей региона. Мы предметно обсудили рекомендации с представителями фитнес-сообществами по поэтапному снятию ограничительных мероприятий для фитнес-индустрии», — сказал министр.

Леонид Рапопорт заметил, что особую популярность в условиях самоизоляции получили уличные площадки для занятий спортом. Планы по их строительству в Свердловской области сохраняются на прежнем уровне.

«В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни», программы «Пятилетка развития», поручения губернатора Свердловской области инициировано ежегодного строительство воркаутов. В этом году еще в 12 муниципальных образованиях Свердловской области появятся спортивные площадки для занятий уличной гимнастикой», — рассказал министр.

В условиях пандемии был скорректирован календарь спортивных соревнований. Многие отменились, но часть соревнований были принесены на более поздний срок. Наиболее значимыми мероприятиями в 2020 году станут: Всероссийская Универсиада, чемпионат Европы по самбо, форум «Россия — спортивная держава».