Рим, , 08:17 — REGNUM Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 или 20 июня. Об этом 24 мая заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, сообщает Football Italia.

«Мы работаем над двумя возможными датами начали игр Серии А — 13 и 20 июня», — сказал Спадафора.

Он добавил, что 28 мая будет решено, стоит ли возобновлять чемпионат и когда это можно будет сделать.

Напомним, ранее большинство клубов в ходе собрания выбрали 13 июня в качестве срока возобновления турнира.

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