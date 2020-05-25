Нью-Йорк, США, , 07:53 — REGNUM Баскетболисты клуба «Бруклин Нетс» начнут индивидуальные тренировки с 26 мая. Об этом 25 мая сообщил журналист Марк Стейн в своём Twitter.

Отмечается, что другой клуб из Нью-Йорка — «Нью-Йорк Никс» — вернётся к тренировкам в начале июня.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что профессиональные спортивные команды могут приступить к тренировкам при соблюдении игроками социальной дистанции.

Напомним, 12 марта Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) прервала проведение регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.

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