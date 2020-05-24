Минск, , 20:11 — REGNUM Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.

Встреча прошла в Минске на стадионе «Динамо». Основное время матча завершилось вничью — 0:0. В дополнительное время на 120-й минуте единственный гол забил защитник БАТЭ Захар Волков.

Таким образом, БАТЭ в четвёртый раз в истории стал обладателем Кубка Белоруссии. Это является рекордом: по три раза трофей выигрывали «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест), «Шахтёр» (Солигорск) и «Белшина» (Бобруйск).