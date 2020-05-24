Москва, , 19:45 — REGNUM Хоккеист пензенского «Дизеля» Владислав Барулин стал игроком московского ЦСКА. Об этом 24 мая сообщается на сайте «Дизеля».

Отмечается, что «Дизель» и ЦСКА провели обмен, в результате которого в Москву отправился нападающий Владислав Барулин, а пензенский клуб получил денежную компенсацию.

Барулин сыграл три сезона в составе «Дизеля» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Он провёл 128 матчей, в которых набрал 80 (44+36) очков. В сезоне 2019/20 он набрал 42 очка и стал лучшим бомбардиром команды.