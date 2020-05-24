Милан, Италия, , 19:18 — REGNUM Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может покинуть клуб. Об этом 24 мая сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Мартинес отклонил предложение «Интера» подписать контракт на улучшенных условиях, поскольку хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Отмечается, что действующий контракт 22-летнего аргентинского форварда рассчитан до 2023 года. В соглашении прописаны отступные в размере €111 млн.

Напомним, Мартинес играет за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в чемпионате Италии, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.

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