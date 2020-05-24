Халл, Великобритания, , 18:51 — REGNUM В английском футбольном клубе «Халл», который выступает в Чемпионшипе, выявлен коронавирус у двух человек. Об этом 24 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что тесты у двух человек дали положительный результат. Их имена не разглашаются. Они не имеют симптомов и проведут семь дней на самоизоляции до следующего тестирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Английская футбольная лига (EFL) провела 1014 тестов на коронавирус и выявила два случая заражения.

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