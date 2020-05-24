Майнц, Германия, , 18:44 — REGNUM «РБ Лейпциг» одержал победу «Майнцем» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Лейпцига» хет-трик оформил нападающий Тимо Вернер. Ещё по голу забили форвард Юссуф Поульсен и полузащитник Марсель Забитцер.

На сегодняшний день «РБ Лейпциг» набрал 54 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» идёт на 15-м месте с 27 очками.

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