Грозный, , 17:19 — REGNUM У футболистов грозненского «Ахмата», прибывших из-за рубежа, не выявлен коронавирус. Об этом 24 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что иностранные игроки команды сдали тесты. Случаев инфицирования среди них не обнаружено. Тем не менее, они находятся на карантине

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в «Ахмате» заявили, что у тех игроков, которые находились в Грозном, отрицательные тесты на коронавирус.

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