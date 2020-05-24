Аугсбург, Германия, , 16:22 — REGNUM «Аугсбург» одержал победу «Шальке» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

На шестой минуте матча счёт открыл полузащитник «Аугсбурга» Эдуард Лёвен. На 76-й минуте хавбек Ноа-Джоэль Саренрен-Базее увеличил преимущество «Аугсбурга».

На 91-й минуте нападающий Серхио Кордова воспользовался ошибкой защитников соперника и оформил разгром.

На сегодняшний день «Аугсбург» набрал 30 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» идёт на восьмом месте с 37 очками.

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