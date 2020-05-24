Вена, , 16:09 — REGNUM Австрийская горнолыжница Анна Файт объявила о завершении карьеры. Об этом 24 мая она написала в Instagram.

«Я готова начать новую главу в жизни, пора заняться чем-то другим, поэтому я решила уйти из горнолыжного спорта», — написала Файт.

Файт является олимпийской чемпионкой 2014 года. В Сочи она завоевала золото в супергиганте, а также серебро в гигантском слаломе. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в супергиганте.

Кроме того, Файт является двукратной победительницей Кубка мира (2014, 2015). Также на её счету три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.