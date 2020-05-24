Лондон, , 15:52 — REGNUM Два случая заражения коронавирусом выявлены в клубах Чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Английской футбольной лиги (EFL).

Оба случая зафиксированы в одном клубе, название которого не называется. Два человека сдали тесты на коронавирус, давшие положительный результат.

Отмечается, что всего тестирование прошли 1014 человек из 24 команд лиги в течение трёх дней.

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