Самара, , 14:21 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» не будут продлевать контракт с сербским полузащитником Срджаном Мияйловичем. Об этом 24 мая сообщается на официальном клуба.

«В Самару не прилетел сербский полузащитник Срджан Мияйлович, у которого 31 мая заканчивается контракт с «Крыльями». Принято решение его не продлевать», — говорится в сообщении.

Мияйлович играл за «Крылья Советов» с февраля 2017 года. На его счету 72 матча и четыре гола за самарскую команду.

Мияйлович является воспитанником белградской «Црвены Звезды», за который он играл с 2010 по 2013 год, после чего перешёл в турецкий «Кайсериспор».

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