Москва, , 13:20 — REGNUM Российские гимнасты начнут сдавать тесты на коронавирус на базе «Озеро Круглое» с 25 мая. Об этом 24 мая заявил член национальной команды Никита Нагорный, сообщает ТАСС.

«Пока на базу возвращаются те, кто живет в Москве и Московской области. Предварительно я знаю, что с понедельника мы сдаем тесты», — сказал Нагорный.

Он добавил, что спортсмены, приезжающие в Москву из других регионов, должны пробыть на карантине две недели.

Читайте также: Минспорт рекомендовал регионам поэтапно снимать ограничения из-за COVID-19