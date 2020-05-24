Ташкент, , 12:54 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали федерация дзюдо Узбекистана и Итальянская федерация дзюдо, карате, борьбы и боевых искусств, сообщает агентство «Дунё».

Стороны договорились о сотрудничестве в области подготовки дзюдоистов и обмена опытом в спортивной медицине. В частности, будут проводиться специальные тренинги, взаимные поездки специалистов, судей, тренеров и медицинского персонала.

Кроме того, стороны проведут совместные спортивные мероприятия, тренировки, научные исследования. Очные мероприятия запланировано провести после ослабления пандемии коронавируса.

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