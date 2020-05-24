Милан, Италия, , 12:44 — REGNUM В итальянском футбольном клубе «Милан» не выявлено случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает Football Italia.

По информации издания, команда планирует приступить к групповым тренировкам 25 мая. Приступить к занятиям не сможет только полузащитник Франк Кессье, который находится на карантине после возвращения в Италию.

Ранее сообщалось, что в «Милане» выявили коронавирус у трёх человек.

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