Барселона, Испания, , 12:40 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мог уйти из клуба в 2016 году. Об этом 24 мая сообщает Mirror.

Он заявил, что хотел покинуть Испанию из-за скандала с неуплатой налогов. Тогда испанский суд обвинил Месси и его отца в сокрытии налогов на сумму € 4,1 млн с 2007 по 2009 год.

«В то время я хотел уехать. Не из желания покинуть «Барсу», а из желания покинуть Испанию», — сказал Месси.

Ранее сообщалось, что суд Испании закрыл дело против Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

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