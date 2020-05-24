Лион, Франция, , 11:17 — REGNUM «Лион» надеется на пересмотр решения о досрочном завершении сезона 2019/20 в чемпионате Франции. Об этом 24 мая сообщается на сайте футбольного клуба.

«Мы надеемся, что пример Испании, которая вслед за Германией приняла решение возобновить национальный чемпионат, позволит пересмотреть поспешно принятое решение во Франции», — говорится в заявлении.

23 мая председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что сезон 2019/20 в чемпионате страны по футболу возобновится 8 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Франции суд отклонил апелляцию футбольных клубов «Лион», «Тулуза» и «Амьен» о досрочном завершении сезона.

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