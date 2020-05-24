Москва, , 10:30 — REGNUM Лучшим стрелком сборной России по биатлону в сезоне 2019/20 стал Кирилл Стрельцов. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Стрельцов занял первое место, у него 97% попаданий — 39 точных выстрелов из 40. Вторым стал Антон Бабиков, у которого также один промах (29 из 30) и 96%. Замкнул тройку Карим Халили, у него 90% попаданий (73 из 81).

Отметим, что в тройку лучших попали биатлонисты, которые по разным причинам выступали не на всех этапах. Среди основного состава лучшим стал Александр Логинов, у которого 88% точности (338 из 384).

В женской команде самыми меткими оказались Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, которые показали 83% точности. В тройку вошла Тамара Воронина (82%).

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