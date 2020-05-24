Лондон, , 09:58 — REGNUM В клубах Английской премьер-лиги (АПЛ) выявлены ещё два случая заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба турнира.

Тестирование было проведено с 19 по 22 мая. Всего было проверено 996 человек. Тесты двух представителей клубов, имена которых не разглашаются, дали положительный результат.

Напомним, чемпионат Англии по футболу был остановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что сезон может быть возобновлён в июне.

Читайте также: Двух футболистов «Уотфорда» поместили на карантин