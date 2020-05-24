Падерборн, Германия, , 09:11 — REGNUM «Падерборн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник «Хоффенхайма» Роберт Сков. Спустя пять минут форвард «Падерборна» Деннис Србени восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Падерборн» набрал 18 очков и находится на 18-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» идёт на девятом месте с 36 очками.

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