Мёнхенгладбах, Германия, , 09:01 — REGNUM «Байер» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Байера» дубль оформил полузащитник Кай Хаверц, который открыл счёт на седьмой минуте, а на 58-й минуте реализовал пенальти. Ещё один гол на счету защитник Свена Бендера (81).

В составе «Боруссии» единственный гол забил нападающий Марку Тюрам на 52-й минуте.

На сегодняшний день «Байер» набрал 53 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» идёт на четвёртом месте с 52 очками.

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