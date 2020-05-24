Москва, , 08:42 — REGNUM У полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева выявлен коронавирус. Об этом 23 мая сообщается на сайте клуба.

«Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все футболисты, тренеры и персонал «Спартака» прошли тестирование на коронавирус.

Кроме Бакаева, коронавирусом был заражён полузащитник Роман Зобнин, который перенёс инфекцию в период самоизоляции, у него найдены в крови антитела.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника «Рубина» Константина Плиева, защитника «Динамо» Романа Евгеньева и нападающего «Урала» Павла Погребняка. Кроме того, форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов выздоровел после заражения.

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