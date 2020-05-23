Москва, , 22:47 — REGNUM Московский «Локомотив» ближайшим летом может лишиться 11-ти игроков основного состава. У некоторых истекают контракты, некоторые будут выставлены на трансфер.

«Локомотив» могут покинуть Жоао Мариу, Борис Ротенберг, Александр Коломейцев, Андрей Коченков, Джефферсон Фарфан, Мацей Рыбус и Антонио Эдер. Также Соломон Кверквелия и Брайан Идову не входят в планы нового главного тренера «железнодорожников» Марко Николича. Федор Смолов и Бенедикт Хеведес близки к тому, чтобы сменить клубную прописку.