Берлин, , 21:24 — REGNUM 23 мая в рамках 27-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20 мюнхенская «Бавария» принимала на «Альянц-Арене» «Айнтрахт» из Франкфурта. Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

«Бавария», набрав 61 очко, укрепилась на первой позиции. «Айнтрахт» с 28-ю баллами занял 13-ю строчку.

Забитые мячи: Леон Горецка (Томас Мюллер) 18 — 1:0, Томас Мюллер (Альфонсо Дэйвис) 41 — 2:0, Роберт Левандовски (Кингсли Коман) 46 — 3:0, Мартин Хинтереггер (Себастьян Роде) 52 — 3:1, Мартин Хинтереггер (Себастьян Роде) 55 — 3:2, Альфонсо Дэйвис 61 — 4:2, Мартин Хинтереггер (автогол) 74 — 5:2.