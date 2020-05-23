Берлин, 23 мая 2020, 21:04 — REGNUM 23 мая дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбургом» в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги со счетом 2:0.
Лучшим игроком встречи, по мнению whoscored, был признан 21-летний арендованный из «Реала» фланговый защитник Ахраф Хакими, отличившийся на 78-й минуте забитым мячом, одним успешным отбором и одной обводкой. Точность передач футболиста составила 86%.
«Боруссия», одержав 17-ю победу в сезоне и набрав 57 очков, заняла 2-ю позицию. «Вольфсбург» с 39-ю очками идет 4-мя строчками ниже.
Статистика матча («Вольфсбург"/"Боруссия»)
Удары 8/6
Удары в створ ½
Владение 44%/56%
Нарушения 11/10
Угловые 2/2
Желтые карточки: Делейни — 55, Гинчек — 61, Брукс — 66, Азар — 74, Арнольд — 86, Шлагер — 90.
Красные карточки: Клаус — 80.
Забитые мячи: Рафаэль Геррейро (Торган Азар) 32 — 0:1, Ахраф Хакими (Джейдон Санчо) 78 — 0:2.