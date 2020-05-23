Берлин, , 21:04 — REGNUM 23 мая дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбургом» в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги со счетом 2:0.

Лучшим игроком встречи, по мнению whoscored, был признан 21-летний арендованный из «Реала» фланговый защитник Ахраф Хакими, отличившийся на 78-й минуте забитым мячом, одним успешным отбором и одной обводкой. Точность передач футболиста составила 86%.

«Боруссия», одержав 17-ю победу в сезоне и набрав 57 очков, заняла 2-ю позицию. «Вольфсбург» с 39-ю очками идет 4-мя строчками ниже.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Боруссия»)

Удары 8/6

Удары в створ ½

Владение 44%/56%

Нарушения 11/10

Угловые 2/2

Желтые карточки: Делейни — 55, Гинчек — 61, Брукс — 66, Азар — 74, Арнольд — 86, Шлагер — 90.

Красные карточки: Клаус — 80.

Забитые мячи: Рафаэль Геррейро (Торган Азар) 32 — 0:1, Ахраф Хакими (Джейдон Санчо) 78 — 0:2.