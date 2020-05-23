Дортмунд, Германия, , 20:30 — REGNUM 20-летний вингер дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Англии Джейдон Санчо установил новый рекорд «шмелей» по количеству голевых передач в рамках одного сезона. Записав ассист на свой счет в матче 27-го тура Бундеслиги, количество голевых передач Санчо достигло показателя 16.

В текущем сезоне во всех турнирах Санчо принял участие в 37-ми матчах во всех турнирах, в которых набрал 17+19 очков по системе гол+пас.

Трансферная стоимость игрока по оценкам transfermarkt составляет 117 миллионов евро.