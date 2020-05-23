Москва, , 20:29 — REGNUM В России сегодня, 23 мая, завершился первый день гранд-финала чемпионата России по компьютерному спорту 2020. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Участники чемпионата соревнуются в шести дисциплинах: Dota 2, StarCraft II, NHL 20 (симулятор хоккея), файтинг (игра, в которой упор сделан на рукопашном бое) Tekken 7, Rotor Rush (симулятор гонок дронов) и Clash Royale.

Все финалисты определились в первый день гранд-финала. В Dota 2 победили Team Unique и timurdota2, в StarCraft II — Couguar и SKillous, в Clash Royale — Nightmare и OP I PARADOX, в NHL 20 — Danzel70 и в Tekken 7 — Oo_HaZzey_oO. На завтра, 24 мая 2020 года, запланированы финальные матчи.

Общий призовой фонд турнира составляет 4 млн рублей. В связи с карантинными мерами, введёнными из-за эпидемии коронавируса, все матчи проходят в онлайн-формате.

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