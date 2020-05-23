Дублин, , 20:17 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал лучшим бойцом в истории смешанных боевых искусств Андерсона Силве из Бразилии. Об этом 23 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Андерсон Силва — лучший боец в истории. Я — номер два. Но я всё ещё активен. До конца карьеры я займу его место. И легко», — говорится в сообщении.

Кроме этого, по мнению Макгрегора, тройку лучших в мире замыкает канадский боец Жорж Сен-Пьер, однако, «он далеко позади».

«Джонс (американский боец Джон Джонс — Ред.) — четвёртый, может быть, третий. Мне нравится Джон. Он всё ещё активен и может подняться выше», — добавил Макгрегор.

Напомним, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор выступал также и в профессиональном боксе. Он является экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе. По состоянию на апрель 2020 года занимает девятую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

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