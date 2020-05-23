Оренбург, , 15:45 — REGNUM Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может перейти в турецкий «Трабзонспор». Об этом 23 мая сообщает Fotomac.

Ранее Деспотович, который является лучшим бомбардиром «Оренбурга», написал в своём Instagram, что прощается с командой.

Напомним, в 2018 году Деспотович перешёл в «Оренбург». В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей, в которых забил восемь мячей, что стало лучшим результатом в команде.

Читайте ранее в этом сюжете: Лучший бомбардир «Оренбурга» попрощался с командой