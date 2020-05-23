Москва, , 15:27 — REGNUM Российский шахматист Сергей Карякин сыграет с космонавтом Анатолием Иванишиным, находящимся на борту Международной космической станции (МКС). Об этом 23 мая Карякин написал на своей странице в Twitter.

«9 июня сыграю в шахматы с космонавтом Анатолием Иванишиным», — написал Карякин.

Напомним, в 2016 году Карякин стал победителем турнира претендентов. В матче за звание чемпиона мира по шахматам он проиграл Магнусу Карлсену.

Карякин является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), по блицу (2016), а также победителем Кубка мира (2015). В составе сборной России он дважды побеждал на командном чемпионате мира (2013, 2019).

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